1 Aralık Dünya Aıds Günü

Zonguldak
İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, "1 Aralık
Dünya AIDS Günü" nedeniyle mesaj yayımladı.
Güner, yaptığı yazılı açıklamada, HIV virüsünü taşıyan kişiye "HIV pozitif" denildiğini anımsattı.
HIV virüsü taşıyan kişilerin henüz hastalığın klinik bulgularını taşımadığını belirten Güner, şunları kaydetti:
"Klinik bulguların ortaya çıkması ile artık kişi AIDS hastası olarak kabul edilir. Kavram bütünlüğü sağlamak açısından yaygın olarak HIV/AIDS birleşik terimi kullanılır. Vücudunda HİV virüsü olan herkeste AIDS'e ait hastalık belirtileri görülmeyebilir. Hatta bu belirtisiz süre 15 yıl gibi uzun bir zaman olabilir ve kişi kendini iyi hissedebilir. Ancak mikrobu alan kişi, belirtisi olmasa bile başkalarına bulaştırabilir.
AIDS hastası hamilelerin bebekleri de risk altında
HIV virüsü kan, organ, doku nakli ile, sterilize edilmemiş (mikroptan arındırılmamış) iğne, enjektör gibi aletlerin ortak kullanılmasıyla da bulaşabilmektedir. Ayrıca jilet, tırnak makası gibi vücutta küçük çaplı kanamalara neden olabilen kişisel eşyaların ortak kullanımından kaçınılmalı. Dövme yapmakta ve kulak deldirmekte kullanılan kanamaya neden olacak aletlerin sterilize edilerek kullanılmasına özen gösterilmelidir. HIV pozitif anneden, gebelikte, doğumda ya da doğumdan sonra emzirme yoluyla bebeğine bulaşabilir."
AIDS hastalığının başlıca belirtilerinin, lenf bezlerinde büyüme, ağız ve deride tekrarlayan uçuk, yara ve lekeler, nedeni bilinmeyen uzun süreli ateş, gece terlemeleri, kilo kaybı, ishal, öksürük ve fırsatçı bazı enfeksiyon hastalıklarının ortaya çıkması olduğuna dikkati çeken Ertuğrul Günüer, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:
Korunmasız ilişki HIV'in yaygın bulaşma yolu
"HIV organizma dışında yaşayamayan, dış ortama dayanıksız bir virüstür. HIV pozitif veya AIDS hastalığı olan bir kişinin kullandığı tabak, bardak, çatal, giysiler, havlular, tuvalet, banyo ve yüzme havuzlarının ortak kullanımı, dokunma, sarılma, el sıkışma ile virüs bulaşması söz konusu değildir. Egemen bulaşma yolu salgının başlangıcından bu yana korunmasız cinsel ilişkidir.
Sembol kırmızı kurdele
Cinsel temasla bulaşmayı önlemek için sadakatin korunduğu evlilik, tek eşlilik, emniyetli cinsel ilişki için kondom kullanılması gereklidir. Başka biriyle ortak enjektör kullanılmamalıdır. Kan verirken ya da alırken, dişçi koltuğunda ve kuaförde kullanılacak aletlerin sterilizasyonundan emin olunmalıdır.Bu hastalık hakkında farkındalık oluşturmak, toplumun bilinçlenmesini sağlamak amacıyla 1 Aralık tarihi tüm dünyada 'Dünya Aids Günü' olarak ilan edilmiştir. AIDS'e karşı farkındalığın uluslararası sembolü kırmızı kurdeledir. "