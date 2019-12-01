1 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

Roberto Mancini: Fatih Terim için üzgünüm
"Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var"
SÜPER LİG
14.00 Gaziantep
Futbol Kulübü - Yukatel Denizlispor
16.30 Medipol Başakşehir
- Antalyaspor
19.00 Trabzonspor
- Galatasaray
TFF 1'İNCİ LİG
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor - Akhisarspor
14.00 Giresunspor - Adana Demirspor
16.30 Boluspor - Ekol Göz Menemenspor
19.00 Altay - Eskişehirspor
BEŞİKTAŞ
17.00 Siyah-beyazlılar, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİ
İki ligde de 15'inci hafta maçları oynanacak.
BASKETBOL
ING Basketbol Süper Ligi
15.15 Frutti Extra Bursaspor - Gaziantep Basketbol
17.30 Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko
20.00 OGM Ormanspor - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
13.00 Çankaya Üniversitesi - OGM Ormanspor
15.15 Galatasaray - Beşiktaş TRC İnşaat
16.00 Bellona Kayseri Basketbol - BOTAŞ
VOLEYBOL
AXA Sigorta Efeler Ligi
14.00 Sorgun Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta
15.00 Spor
Toto - Bursa Büyükşehir Belediyespor
17.00 Arhavi Voleybol - Tokat Belediye Plevne
19.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe HDI Sigorta
AVRUPA LİGLERİ
14.30 Juventus - Sassuolo (Merih Demiral, Mert Müldür)
16.00 Athletic Bilbao - Granada (İsmail Köybaşı)
16.30 Rheindorf Altach - Wolfsberger ((Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
16.30 Admira - Salzburg (Sinan Bakış)
17.00 Parma - Milan (Hakan Çalhanoğlu)
17.00 Wolverhampton - Sheffield United (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
17.30 M'gladbach - Freiburg (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
18.00 Basel - Young Boys (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
18.45 Feyenoord - Zwolle (Orkun Kökçü)
19.30 Leicester City - Everton (Çağlar Söyüncü - Cenk Tosun)
20.00 Wolfsburg - Werder Bremen (Yunus Mallı - Ömer Toprak, Nuri Şahin)
20.30 Getafe - Levante (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
22.00 Emmen - PSV (Ferhat Görgülü)
22.45 Hellas Verona - Roma (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi - Cengiz Ünder, Mert Çetin)
23.00 Monaco - Paris SG (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)