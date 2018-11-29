1 Aralık'ta Toroslar'da Bazı Mahallerde Su Kesintisi Uygulanacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi
Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, 1 Aralık
2018 Cumartesi günü Toroslar
ilçesine bağlı bazı mahallelerde zorunlu su kesintisi uygulanacak.
MESKİ'den yapılan açıklamaya göre, Anıt katlı kavşağı yapım işi kapsamında 500'lük içmesuyu hattın deplase işi tamamlandı. Deplase yapılan hattın 2 adet bağlantıları ve söz konusu hatta 400'lük hatta bağlantısı yapılacağından 1 Aralık 2018 Cumartesi saat 08.00 ile 2 Aralık 2018 Pazar günü saat 08.00'e kadar Mithat Toroğlu, Yusuf Kılıç
, Tozkoparan
, Sağlık, Toroslar, Demirtaş, Portakal, Turunçlu
, Turgut Türkalp, Osmaniye
ve Zeki Ayan mahallelerine su verilmeyecek. - MERSİN
29 Kasım 2018 Perşembe 15:42