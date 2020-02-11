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1 aydır kayıp olan iki köpeğinin bulunması için seferber oldu

Sakarya'da yaşayan bir kadın, arkadaşına teslim ettiği köpeklerin Adapazarı ilçesinde yaklaşık 1 ay önce kaybolduğunu iddia ederek, kayıp köpeklerin bulunabilmesi için adeta seferber oldu.

11.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:181 aydır kayıp olan iki köpeğinin bulunması için seferber oldu
'da yaşayan bir kadın, arkadaşına teslim ettiği köpeklerin ilçesinde yaklaşık 1 ay önce kaybolduğunu iddia ederek, kayıp köpeklerin bulunabilmesi için adeta seferber oldu.

Ailesiyle birlikte Sakarya'da yaşayan Ayşe Eymür isimli kadın, yurt dışı seyahati esnasında iki adet köpeğini Mahallesi'nde yaşayan arkadaşına teslim etti. Yurt dışından dönen ve arkadaşından köpekleri geri almaya gelen Eymür, arkadaşının köpeklerin kayıp olduğunu söylemesi üzerine adeta şok yaşadı.

1 aydır aramadıkları yer kalmadığını belirten Eymür, biran önce köpeklerine kavuşabilmeyi istediğini söyleyerek, "Yurt dışına gitmem gerekiyordu ve köpeklerimi bir müddet arkadaşımın çiftlik evine bıraktım. Sakarya'ya geri döndüğünde arkadaşım köpeklerin kaybolduğunu söyledi. 1 aydır aramadığımız yer kalmadı. Pitbull ırkı koyu renkli olan Pablo isimli erkek köpek, kafasında net bir nokta var. Dişi olanın ismi ise İce, kendisi sarı beyaz, pembe kulak, siyah burunlu belirgin özellikleri var. Lütfen görenler bizlere versinler, biran önce köpeklerime kavuşmak istiyorum. Sosyal medyadan paylaştık, farklı yerlerden ihbarlar geliyor arama çalışmalarımız sürüyor" dedi. - SAKARYA

Adapazarı, Korucuk, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

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