1 aydır makineye bağlı yaşatılan Cemal için kalp bulundu

ANKARA'da kalp kapağı ameliyatı sonrasında taburcu edilmeyi beklerken kalbi duran ve yaklaşık 1 aydır makineye bağlı yaşatılan Cemal Azboy (16) için verici bulundu. Azboy, kalp nakli ameliyatına alındı.

Annesiyle Antalya'da yaşayan Cemal Azboy, geçen aralık ayında Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde geçirdiği kalp kapağı ameliyatı sonrasında taburcu olmayı beklerken aniden fenalaşıp bayıldı. Kalbi duran Azboy, makineye bağlanarak hayatta tutuldu.

Evladının yaklaşık 1 aydır uygun kalp bulunamadığı için makineye bağlı yaşatıldığını söyleyen Hatice Demir, müjdeli haberi DHA muhabiri ile paylaştı. Bugün 56 yaşında bir kişinin kalbinin oğluna nakil operasyonunun başladığını söyleyen Hatice Demir, "Kalbin Trabzon'dan geldiğini öğrendim. Kilo başta olmak üzere tüm kan ve dokular oğlum için uyumlu çıktı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ndeki doktorlar nakil için hazırlıklarını yaptı ve ameliyata girdiler. Şimdi oğlum için dua ediyorum. Verici olan kişiye de Allah rahmet eylesin. O bana inşallah oğlumun ve benim hayatımı geri verecek" dedi.

Oğlunun yaşadığı hastalık sürecini de anlatan Hatice Demir, "Henüz 6 yaşındayken karaciğer nakliyle büyük sarsıntı geçirdi. Cemal daha 2 yaşındayken yapılan testler neticesinde kolesterol değerinin çok tehlikeli düzeyde olduğunu öğrendik. 4 yaşına kadar ilaçla tedavi edilmeye çalışıldı. Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne başvurduk, nakil olması gerektiğine karar verildi. İlaç tedavisi sırasında kalbi de etkilenmiş. 6 yaşına geldiğinde İzmir'de özel bir hastanede karaciğer nakli yapıldı" diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde 2015 yılına kadar oğlunun periyodik kontrollerinin yapıldığını aktaran Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü: