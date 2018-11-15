1 Aydır Yoğun Bakımda Tedavi Gören Mehmet Ali Erbil'in Sağlık Durumu Nasıl?

Mehmet Ali Erbil bir ay önce evinin banyosunda düşerek yaralanmış, acil olarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerin ardından Erbil'in kaburgalarında kırık olduğu ve kırılan kaburgaların da akciğer zarına battığı tespit edilmişti. Acil ameliyat olan Erbil yoğun bakımda tedaviye alınmıştı. Erbil, 16 yıl sonra nükseden travma sonucu kaçış sendorumu tedaviye cevap vermesi daha zorlaştırmıştı. Erbil'in kızı Yasmin, Instagram hesabından babasını çok özlediğini anlattığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

"YOĞUN BAKIMDAN ÇIKIP SIKICA SARILMAK EN BÜYÜK İSTEĞİM"

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Instagram hesabından yaptığı paylaşımla babasına olan özlemini dile getirdi ve yaşadığı zorlu süreçte yanlarında olanlara teşekkür etti. İşte Yasmin Erbil'in Instagram hesabından yaptığı o paylaşım: "Dua eden mesaj atan herkes çok sağ olsun! İnşallah gün geçtikçe babam iyi olacak. En kısa zamanda yoğun bakımdan çıkıp babamın neşesine kavuşmak ve sıkıca sarılmak en büyük isteğim.

"KÖTÜ İNSANLAR BÖYLE ZAMANLARDA ORTAYA ÇIKIYOR"

Kötü insanlar da böyle zamanlarda ortaya çıkıyor sanırım… Ama ben hep iyiliğe odaklanan bir insan oldum. Onları Allah'a havale ediyorum. İyiyi çoğaltmak gerektiğini düşünüyorum. Bana iyi dileklerini yazan herkesten Allah razı olsun. Size ne kadar teşekkür etsem az.

"DESTEK VE SEVGİ İÇİN NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEM AZ"

Babamın kötüleştiği ve en çaresiz kaldığım anda sizin mesajlarınız o kadar iyi geldi ki gecenin 2'sinde 4'ünde bile benimle beraber dua ettiniz. Bu karşılık beklemeden verdiğiniz destek ve sevgi için size ne kadar teşekkür etsem az."

"DUANIN GÜCÜNÜ SİZİNLE GÖRÜYORUM"

Ve benimle hala dua etmeye devam ettiğiniz için daha da iyi olması için uzaktan da olsa bana güç verdiniz. Duanın gücünü sizinle bir kez daha görüyorum.

SOLUNUM CİHAZINDAN AYRILDI

Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, geçen gün şovmenin solunum cihazından ayrıldığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurmuştu.