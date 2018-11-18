Bir Aydır Yoğun Bakımda Yatan Mehmet Ali Erbil'in Kızlarından Duygusal Paylaşım

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yaklaşık bir ay önce evinde düşerek yaralanmış ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Mehmet Ali Erbil'in, tedavisi sırasında eski hastalığı da nüksetmişti. Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Mali'nin kızları Sezin ve Yasmin Erbil, sosyal medya hesaplarından duygusal paylaşımlar yaptı.

"AVAZIN ÇIKTIĞI KADAR SUSARAK AĞLADIN MI?

Mehmet Ali Erbil'in kızları Sezin ve Yasmin Erbil, bir an önce babalarının iyileşmesini beklerken, duygularını sosyal medya hesaplarından ifade ettiler. Sezin Erbil, yaptığı paylaşıma; "Sen hiç avazın çıktığı kadar susarak ağladın mı?" notunu düştü.

Mehmet Ali Erbil ve Sezin Erbil

"YER GÖK DUA"

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ve babasının sağlık durumuyla alakalı detayları paylaşan Yasmin Erbil ise "Yer gök dua" mesajını yayınladı.

Mehmet Ali Erbil ve Yasmin Erbil

"SOLUNUMU BOZULDU VE CİHAZA BAĞLANDI"

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Erbil'inkardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Can sıkıcı haber veriyorum. Geçen hafta solunum cihazından ayrıldığı haberini vermiştik, bu haberi biraz bekleyip verdik sizlere çünkü yoğun bakımda sürpriz gelişmeler olabilir diye. 4 gün kendi solunumu ile kalabilmesi bizi çok sevindirmişti sizleri de tabi. Ancak dün akşam durum tamamen tersine döndü ve solunumu bozuldu ve cihaza bağlandı. Yine beklemedeyiz, inşallah bu kadar ağır olaylara vücudu direnç gösterir. Dualarımız güzel dileklerimiz onunla." ifadelerini kullanmıştı.