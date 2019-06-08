1. Ayran Pınarı Festivali düzenlendi

Çağlayancerit
Belediyesince 1. Ayran Pınarı Festivali gerçekleştirildi. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç
, festivalin hayırlı olmasını diledi.
Festivalin önemini anlatan Güvenç, bu etkinliğin kalıcı hale gelmesi gerektiğini belirtti.
Güvenç, festivalin Kahramanmaraş ve ilçelerini birlik ve beraberlik içerisinde tüm Türkiye
'ye ve dünyaya duyurma amacı taşıyacağını söyledi.
Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun
da festivale katılan vatandaşların güzel zaman geçirmelerini dileyerek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Yurt dışından ve Türkiye'nin farklı kentlerinden gurbetçilerin de katıldığı festivalde vatandaşlar, Türk Halk Müziği konserleri, gösterilerle eğlendi.
Kaynak: AA
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