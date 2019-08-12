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Pazarın gözdesi olan 1,5 tonluk boğa alıcı bulamadı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde pazarın en gözdesi olan boğa alıcı bulamadı. 30 bin TL'ye satışa sunulan dev boğanın sahibi, hayvanı kamyona güçlükle bindirerek çiftliğe götürdü.

12.08.2019 16:58
Pazarın gözdesi olan 1,5 tonluk boğa alıcı bulamadı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde pazarın en gözdesi olan ve 30 bin TL'ye satışa sunulan dev boğa elde kaldı. Boğa pazardan çekilerek çiftliğe götürüldü.

PAZARIN GÖZDESİ OLMUŞTU

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'nde açılan kurbanlık hayvan satış pazarında yoğunluklar devam ederken, pazar alanına getirilen kurbanlıklardan dev boğa pazarın en gözdesi olarak ilgi odağı olmuştu.

30 BİN TL'YE ALICI BULUNAMADI

Altı gündür kurbanlık pazarında bulunan ve görünümüyle hayretlere düşüren boğa elde kaldı. Daha önce 30 bin TL'ye satışa sunulan bir buçuk tonluk boğa, pazardan çekilerek güçlükle bindirilen kamyonetle çiftliğe götürüldü.

Pazarın gözdesi olan 1,5 tonluk boğa alıcı bulamadı

Güncel

Kaynak: İHA

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