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1 buçuk tonluk 'Dadaş boğa' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor

1 buçuk tonluk 'Dadaş boğa' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor Erzurum'da kurban pazarının Dadaş boğası göz kamaştırdı 1 ton 400 kilogram olan Dadaş boğanın fiyatı 28 bin TL olarak belirlendiERZURUM - Erzurum'da kurban bayramına bir gün kala kurban pazarında hareketlilik yaşanıyor.

10.08.2019 09:45
1 buçuk tonluk 'Dadaş boğa' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1 buçuk tonluk 'Dadaş boğa' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Erzurum'da kurban pazarının Dadaş boğası göz kamaştırdı
1 ton 400 kilogram olan Dadaş boğanın fiyatı 28 bin TL olarak belirlendi
ERZURUM - Erzurum'da kurban bayramına bir gün kala kurban pazarında hareketlilik yaşanıyor. Kurban pazarının Dadaş boğası pazarın gözdesi oldu. 1 ton 400 kilogram ağırlığındaki boğaya 28 bin TL fiyat biçildi.
Kurban bayramı öncesi kurban pazarlarında hareketli saatler yaşanıyor. Satıcı ve alıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşanırken, 1.5 tonluk boğalar göz kamaştırıyor.
Boynuna astığı BB Erzurumspor atkısıyla 1.5 tonluk boğasını 28 bin TL'den satışa çıkaran besici Kadir Çınar, "Hayvanımızı özenle besledik. 1 ton 400 kilogram ile Erzurum'un en büyük boğası. 28 bin TL istiyoruz. Alıcısını bekliyoruz. Doğu'da tek rakibi yok" diye konuştu.
1 buçuk tonluk 'Dadaş boğa' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor

Erzurum, Genel

Kaynak: İHA

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