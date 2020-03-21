Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››1 çocuk annesi kadın, ormanda intihar etti - Haberler

1 çocuk annesi kadın, ormanda intihar etti

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde evli ve 1 çocuk annesi Elif P. (32), ormanlık alanda tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

21.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:26
1 çocuk annesi kadın, ormanda intihar etti

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde evli ve 1 çocuk annesi Elif P. (32), ormanlık alanda tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Kuşadası'nda dün saat 16.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alana giden Elif P., yanında getirdiği tabancayı başına dayayıp, tetiği çekti. Silah sesini duyup, bölgeye giden mahalleli, Elif P.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Elif P.'nin öldüğü belirlendi.İncelemenin ardından cansız bedeni morga kaldırılan Elif P.'nin intihar nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Kuşadası, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu Haberler
Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu
Bakanlıktan 81 ile genelge! Bir tehdit unsurunun daha önüne geçildi Haberler
Bakanlıktan 81 ile genelge! Bir tehdit unsurunun daha önüne geçildi
’Sokağa çıkmayın’ çağrısı İstanbulluları ikna etmedi! Sahiller doldu Haberler
"Sokağa çıkmayın" çağrısı İstanbulluları ikna etmedi! Sahiller doldu
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor Haberler
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor
’Oy korona korona’ diye şarkı yazan türkücüden dikkat çeken istek Haberler
"Oy korona korona" diye şarkı yazan türkücüden dikkat çeken istek
’Avrupa’dan tek bir yardım gelmedi’ diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor Haberler
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner liralık destek verilecek Haberler
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner liralık destek verilecek
İngiltere de çaresiz! Bir günde 33 kişi hayatını kaybetti Haberler
İngiltere de çaresiz! Bir günde 33 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

Toplu asker uğurlama törenlerine yasaklama - Haber Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici'den kandil mesajı - Haber Pazartesi gününden itibaren Almanya'nın tamamında sokağa çıkma yasağı uygulanabilir - Haber Mersin'de maskeli nikah - Haber Karavan turizmine 'Korona virüs' dopingi - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor - Haberler İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti - Haber Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi - Haber Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi - Haber
Loading