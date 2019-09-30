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1 çocuk annesi kadına kocasından şok teklif: Üzerine kuma getireyim mi?

Ankara'da kocası tarafından öldüresiye dövülen talihsiz kadın, "Bana 'Sen bana kafa tutamazsın, kimsen yok' dedi. Uyguladığı şiddet yüzünden kaburga kemiklerim kırıldı" ifadelerini kullandı.

30.09.2019 10:44

Ankara'da Gül E. "kuma" getirme teklifini reddettiği için boşandığı D.M. tarafından defalarca öldüresiye dövüldüğünü söyledi. Şiddete dayanamayan genç kadın boşandı. Hukuk mücadelesini sürdüren Gül E., yaşadığı dehşeti tüm çıplaklığıyla anlattı.

İşte talihsiz kadının anlattıkları;

Boşandığım D.M., aşçı olarak çalıştığı iş yerinde garson kadınla birlikte olmaya başlamış. Bu ilişkiden uygunsuz videolarını çocuklarımın göstermesiyle haberdar oldum. Videoları sorduktan sonra adamın içinden bir canavar çıktı. Bana 'kuma' getirme teklifinde bulundu. Kabul etmeyince şiddet uyguladı. Boşanmaya da yanaşmadı. Uyguladığı şiddet yüzünden kaburga kemiklerim kırıldı.

"AİLELER KIZLARININ ARKASINDA DURMUYOR"

Kadınların öldürülmesinde en büyük neden kendi aileleri. Aileler, kızlarının arkasında durmuyor. 'Gelinlikle gittin kefenle gel. Tek gittin tek gel, çocuğunla gelme' diyorlar. Çocuğunu bırakamayan kadın kurban ediliyor. D.M. de bana 'Sen bana kafa tutamazsın, kimsen yok' dedi."

YARALAMADAN CEZAEVİNDE

Gül E.'nin avukatı Fırat Bilici, Gül E.'yi döven eski eşi D.M.'nin silahla tehditten ve eşine karşı kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralama suçundan cezaevinde olduğunu söyledi.

Bilici, "Açmış olduğumuz boşanma davası neticesinde müvekkilimi bu sorunlu evlilikten kurtardık. Daha çok bu şekilde mağdur olmuş kadın var, onlar da kurtulsun" dedi.

Kaynak: Milliyet

1 çocuk annesi kadına kocasından şok teklif: Üzerine kuma getireyim mi?

Ankara, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR(114)
MÜFTÜ DEDE:Erkek aynı anda dilediği kadar kadın ile evli olamaz. İslamiyet bu konuda erkeğe bir sınır koymuştur.Dört kadınla evlilik emredilmemiştir. Dört kadınla evlenme farz veya vacip değildir.Nikâh akdi yapılırken kadın, evleneceği erkeğin başka bir kadınla evlenmemesi şartını koşma hakkına sahiptir.Birden fazla kadınla evli olmak, erkek için sorumluluğun ve yükün artması demektir. Eşler arasında gücü yettiği halde adaleti sağlayamayanlar kul hakkına girerler.Nisa : 2-3. ayette Müslüman erkeklere bir kadınla evlenme tavsiye edilmiştir. Adil davranmak önceliklidir. Eğer erkek birden fazla kadın ile evlendiğinde adil davranamayacağından korkarsa bir kadınla evli olmayı tercih etmelidir. Yoksa kul hakkı yeme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Günahlar ve kul hakları ise kişiyi cehenneme yaklaştırır.
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FEMİNİST DİLARA:bu dört eş olayı zenginlerin zorda kalmış kadınlara yardımcı olması, savaş vs sonrası kol kanat germesi, zürriyetlerini sürdürmeleri, Cinsel açlığının diğer insanlardan belirgin derecede (hastalık Olarak) fazla olması sebebiyle eşinin doğum vs durumlarında zina yapmaması diğer eşi ve ailesiyle bu ihtiyaçlarını gidermesi için verilmiş bir ruhsattır. Ama çağımızda bunu hakkıyla üstlenecek zenginlikte ve karakterde erkek olmadığı için sapkın duygularını tatmin için kullanılan bir hakka dönüşüyor.
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VIJDANSIZ:ALLAH onun sahibi,kimsen yok diyor VIJDANSIZ.Umarim ADALET Cezasını fazlasıyla verir.O ZAMAN SORMAK LAGZİM:Kırdığın Kaburgaların SAHIBLIGINI yapıyoruz,kimse şahinsiz deyil boyle VIJDANSIZLARI Geberticeksin.....
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MEHMET:ne boş yaptınız bea
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MEMET:ne boş yaptınız
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GÜL:ona kuma değil ''ikinci eş'' denir. islam''da 4 kadına kadar evlenilebilir. sen ne biçim bir müslümansın ki YARATICI''NIN VERDİĞİ İZNE İTİRAZ EDİYORSUN? madem itiraz edeceksin başörtüsü niye takıyorsun?? bu arada ben dindar değilim, açık saçık giyinen bir kadınım. ama dindar olduğunu belli eden başörtülülerin konu evliliğe geldiğinde islami kurala aykırı hareket etmesini saçma buluyorum. işte böyle dayağı yersini kusura bakma. kocan o senin. evlenmeseydin o zaman
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ÖMÜR KISA:Sayın gül Hanım. . . Cehaletinizi Yazıya dökmüşsünüz Önce aynaya bakın ben neden varım deyin? Ayeti okumadan Anlamadan Yorum yapıorsunuz çocuklarımıza bilmeyenlere kötü örnek oluosunuz. Eşler arasında memnuniyet sağlanamzsa bundan erkek sorumludur. Böylesi bir evlilikise, cehennemde azap çekmeye sebeptir.
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MEM:Gül hanım haklı! Nikah akdi sırasında kadının ikinci eş getirilmesine rızası olmadığını beyan etmesi lazım! sonrasında yapılan beyan açıklaması geçerli değil! Erkek kadının rızası olmadan ikinci eş getirebiliyor! Gül hanım, müslümanım diyen kişinin Allah''ın şeriatını bir bütün halinde kabul etmesi gerektiğini söylemiş. Doğru da söylemiş! Bunlar işime geliyor bunları alayım, bunlar işime gelmiyor bunları almıyorum diye bir düşünce sistemi insanı bilmeden inkara götürür! Açıkça yazmış tebrikler. .
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3 6
XYZ:Ya sen sapıksın , yada kadın değilsin. İnsan sevdiği kadını yada erkeği bir başkasıyla paylaşamaz düşüncesi bile iğrenç. Kızının başına aynı şeyin geldiğini düşün düşün de belki aklın olduğu yerden yukarı başına çıkar
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10 0
GEVHER:islam dinini ve4 kadına nasıl ne şartlarda onay verildiğini biliyormusun ki konuşuyorsun. eğer eşi musade etmese bu iş olmaz. bir. aldğın ikinci ve ya diğer eşini hem manevi hem fiziki? hemde maddi olanda her şekiilde geçinini sağlamak zorundasın. ayrıca çocuklarda aynı şekiilde. islam onay veriyor ama şartlarından biri eksik olursa olmaz.
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