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1 dakikada 20 yaprak sarması yedi, yarım altın kazandı

ADANA'da ev yemekleri yapan bir restoranın açılışında düzenlenen yarışmada, bir dakikada 20 yaprak sarma yiyen genç, yarım altın ile ödüllendirildi.

22.01.2020 15:59 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:591 dakikada 20 yaprak sarması yedi, yarım altın kazandı

ADANA'da ev yemekleri yapan bir restoranın açılışında düzenlenen yarışmada, bir dakikada 20 yaprak sarma yiyen genç, yarım altın ile ödüllendirildi.

Bir alışveriş merkezinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adanasporlu futbolcular Moussa Bagayoko ve Celil Yüksel'in de katılımıyla ev yemekleri yapan bir restoran açıldı. İş yeri sahibi, restoranın açılışına özel yaprak sarma yeme yarışması düzenledi. 12 kişinin yaprak sarmaları bitirmek için yarıştığı etkinlikte, Mehmet Bilgin (19) isimli genç, 1 dakikada 20 yaprak sarma yiyerek birinci oldu. Yaprak sarmaları rakiplerinden daha kısa sürede bitirdiği için yarım altınla ödüllendirilen Bilgin, "Çok zorlanmadım. Zaten normalde de hızlı yemek yiyorum. Güzeldi ve doydum" diye konuştu.



Zeydan Karalar, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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