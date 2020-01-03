Haberler » kultur-sanat » 1. Doğu ve Güneydoğu İlleri Tanıtım Günleri başladı - Haberler

1. Doğu ve Güneydoğu İlleri Tanıtım Günleri başladı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki illerin ortak tanıtımının yapıldığı 1. Doğu ve Güneydoğu İlleri Tanıtım Günleri, Altınpark fuar alanında başladı.

03.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:26 1. Doğu ve Güneydoğu İlleri Tanıtım Günleri başladı
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki illerin ortak tanıtımının yapıldığı 1. Doğu ve Güneydoğu İlleri Tanıtım Günleri, Altınpark fuar alanında başladı.
Etkinlikte, , Kars, Iğdır, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Ağrı, Bingöl, Şanlıurfa, Van, Muş, Bitlis, Tunceli, Malatya ve 'ın tanıtımı yapılıyor.
Ankaralılar, dört gün sürecek etkinlikte yöresel ürünleri hem tatma hem de satın alma imkanı bulacak.
Tanıtım günleri 5 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Güneydoğu Anadolu, Adıyaman, Ardahan, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

15:14   CHP'den ihraç edilen Vefa Ülgür: Hiçbir kadına kumpas kurmadım - Haberler
15:13   İran'da ABD protestosu - Haberler
15:12   İsrail güçleri, Filistinlilerin zeytin fidanlarını dikmesini engelledi - Haberler
15:10   Fethiye açıklarında tekne battı: 8 ölü - Haberler
15:08   Üniversite öğrencilerine Pazaryeri Gençlik Merkezi tanıtıldı - Haberler
15:00   Hatay'da 3 kişi, tacizle suçladıkları genci beyzbol sopasıyla dövdüler - Haberler
14:54   Kasim Süleymani'nin öldürülmesine Çin'den ilk yorum! ABD'ye çağrı yaptılar - Haberler
14:45   Süleymani'nin ölümü sonrası Trump'ın 8 yıl önceki tweeti olay oldu - Haberler
14:40   Haşdi Şabi: ABD'ye istihbarat bilgilerini, Iraklı taraflar sızdırmış olabilir - Haberler
14:12   Son dakika: Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası İran'da halk sokaklara döküldü - Haberler
3.01.2020 15:21:37