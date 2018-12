1. Dünya Engelliler Günü Sempozyumu Gerçekleştirildi

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:00



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:00

3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle Eskişehir Valiliği ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 1. Dünya Engelliler Günü Sempozyumu kapsamında "Toplumsal Katılım: Fırsatlar ve Sınırlılıklar" konulu oturum gerçekleştirildi.Oturum, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Öğrenci Merkezi Salon 2016'da gerçekleşti. Sempozyumun açılış konuşmasını Vali Çakacak yaptı. Engelli vatandaşların 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayan Vali Çakacak, toplum hayatının içerisinde her zaman yer alan engelli vatandaşların başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi. Vali Çakacak, "Engelli vatandaşlarımız, hayatın her alanında, kendilerine düne göre çok daha fazla yer bulma imkanına kavuşmuşlar ve önemli başarılara imza atarak azim ve özgüvenleriyle her türlü takdiri hak etmişlerdir. Bugün vesilesiyle bir muhasebe, bir murakabe yapılarak gelinen nokta ile hedefler arasındaki mesafeler görülebiliyor. 3 Aralık münasebetiyle düzenlenen etkinliklerin, oluşan hassasiyetin engelli kardeşlerimizin hayatlarını daha da kolaylaştıracak adımların atılmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Engelli kardeşlerimizi ve onların ailelerini düşündüğümüzde engellilik meselesinin toplumun geniş bir kesimini etkilediğini görüyoruz. Engellilerin toplum hayatımıza tam ve sorunsuz bir şekilde katılımı noktasında elbette kamunun inisiyatif alması, liderlik yapması şarttır. Ancak bu meselenin çözümü için tüm toplum kesimlerinin adeta bir seferberlik ruhuyla hareket etmesi gerekiyor. Biz millet olarak inancımız gereği, kültürümüz gereği insanı yaradılanların en şereflisi olarak gören bir düşünceye sahibiz. Biz millet olarak diğer özelliklerine, engeline bakmadan yaratılanı yaradandan ötürü sevmek, ona saygı duymak, hürmet göstermek mecburiyetindeyiz. Bütün insanları, bütün insanlığı kucaklamayan, insanlığa aynı gözle bakmayan hiçbir anlayış insani ve vicdani olamaz. Özellikle 2005 yılında çıkarılan 'Engelliler Kanunu' ile tarihi bir adım atılmıştır. 2010 yılında anayasada yapılan değişiklikle engellilere pozitif ayrımcılık anayasal güvence altına alınmıştır. Engellilerin istihdamından evde bakım aylığına kadar hükümetimiz tarafından birçok düzenleme hayata geçirilmiştir. Eskişehir Valiliği olarak 2007-2018 döneminde evde bakım kapsamında 280 bin 173 kişiye toplam 226 milyon lira ödeme yapılmıştır. Bir gün herkesin engelli olabileceği düşüncesiyle, kendimizi engelli kardeşlerimizin yerine koymak durumundayız. Özellikle toplumsal alanlarda engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak çalışmalara hep birlikte destek olmalıyız" dedi.Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye'de yetersizliği olan ve özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin oranının nüfusun yüzde 12.29'unu oluşturmakta olduğunu ifade eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı da, Anadolu Üniversitesi'nin özel eğitim alanlarında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.Diğer yandan etkinliğe; Vali Özdemir Çakacak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Alper Sezer, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı. - ESKİŞEHİR