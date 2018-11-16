16 Kasım 2018 Cuma 13:37



16 Kasım 2018 Cuma 13:37

İzmir'de 1. Efes Antik Şehri Yarı Maraton Yarışı'nın pazar günü Selçuk'ta koşulacağı bildirildi.Selçuk Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Bir şehri keşfetmenin en iyi yolu orada koşmaktır" sloganıyla düzenlenen maraton öncesi Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanvekili Ali Aksu, Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı basın toplantısı düzenledi.Aksu, dünyaya başkentlik yapmış bir kentte böyle bir organizasyonun düzenlenmesinin kendilerini çok heyecanlandırdığını belirtti.Önümüzdeki yıllarda maratonun dünya çapında düzenlenebileceğini dile getiren Aksu, şunları kaydetti:"Selçuk UNESCO marka etiketine sahip bir kent. Selçuk Belediyesi'nin desteği ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun bu organizasyona verdiği önem Efes Antik Şehri Yarı Maraton Yarışı'nı çok daha iyi yerlere taşıyacaktır. İlk organizasyona katılacak olan 800 kişiyi 8 binlere çıkartmak; bu organizasyonu genişletmek bizim elimizde.""Organizasyonu her yıl düzenlemek istiyoruz"Selçuk Belediye Başkanı Bakıcı, yarı maraton sayesinde Selçuk'un spor kenti olması yolunda önemli bir adım daha attıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:"Maratonun rotası Efes Antik Kenti, Meryem Ana Heykeli, Yedi Uyuyanlar gibi Selçuk'un önemli destinasyonları olacak. Biz Efes Antik Kenti'nden, su kemerlerinden, Meryem Ana'dan, güç alarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Bu organizasyonun bir diğer önemi ise kitlesel olarak yapılan bir spor olması nedeniyle atletizmi, sporu geniş kitlelere tanıtması, sevdirmesidir. Dileğimiz organizasyonun yıllara sari olarak devam etmesidir."800 sporcu maratona katılacakKadın ve erkeklerde farklı yaş kategorilerinde 5, 10 ve 21 kilometrelik parkurlarda koşulacak yarı maratona, aralarında Levent Ateş, Fatma Arık gibi milli atletlerin de bulunduğu 800 sporcunun katılacağı bildirildi.