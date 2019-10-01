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1 Ekim Dünya Çocuk Günü

Yüzü aşkın mülteci çocuk, "1 Ekim Dünya Çocuk Günü" kapsamında "Köstebekgiller" filmini izledi.

01.10.2019 14:421 Ekim Dünya Çocuk Günü
Yüzü aşkın mülteci çocuk, "1 Ekim Dünya Çocuk Günü" kapsamında "Köstebekgiller" filmini izledi.
Ulus'taki tarihi eski adliye binasındaki Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğüyle, Mülteci ve Sığınmacı Yardımlaşma Derneği (MSYD) iş birliği kapsamında mülteci çocuklar için film izleme etkinliği düzenlendi.
Ali Fuat Başgil sinema salonunda bir araya gelen çocuklar, aileleriyle "Köstebekgiller" izledi.
AA muhabirine değerlendirmede bulunan MSYD Yönetim Kurulu Üyesi Esra Tüylüoğlu, bakanlıkla ortak yürütülen çalışmanın dünya çocuklarına armağan olduğunu söyledi.
Bazı çocukların hayatlarında ilk kez sinemayla tanıştığını belirten Tüylüoğlu, "Hem Türk hem de göçmen çocuklarımız bir arada. Çocukların gözündeki sevinç, ülkemizin hayırseverlik ve kadirşinaslığına örnek teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Dünya Çocuk Günü, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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