Haberler » Magazin » 1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali ödül töreni yapıldı

1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali ödül töreni yapıldı

Erzincan'da düzenlenen 1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali ödül töreni yapıldı.

19.10.2019 08:581. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali ödül töreni yapıldı
Erzincan'da düzenlenen 1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali ödül töreni yapıldı.

Erzincan Valiliği ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali ödül töreni eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşti. Yalnızbağ Yerleşkesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törende ödül listesi şöyle açıklandı:

1.lik: Gümüş/ Deniz Telek, 2.lik: Kuşçu/ Celal Tombul, 3.lük: Servis/ Ramazan Kılıç, Jüri özel: PembeKimlik/ TolunayTekmek, Belediye özel: Fegere/ Cahit Kaya Demir.

Törende ödül alan sanatçı ve öğrencilere plaketleri taktim edildi. - ERZİNCAN

Binali Yıldırım, Film Festivali, Erzincan, Magazin

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Haberleri
08:58 1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali ödül töreni yapıldı
08:46 Tarihe tanıklık eden gazeteler
20:59 Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'dan çırılçıplak küvet pozu
19:25 İzmir'in yeni alışveriş merkezi kapılarını açtı
18:12 Güzel oyuncu Seda Tosun, dekolteli ve mini etekli pozuyla adından söz ettirmeyi başardı
17:10 Ünlü aktör Russel Crowe'dan tebrik mesajı alan Cem Yılmaz yaptığı yorumla olay oldu
17:08 Şeyma Subaşı, amuda kalktığı pozuyla vücudunun güzelliğini gözler önüne serdi
19.10.2019 10:50:50