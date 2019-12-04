Haberler » 3. Sayfa » 1 gecede 4 otomobil çalan hırsızlardan 1'i tutuklandı - Haberler

1 gecede 4 otomobil çalan hırsızlardan 1'i tutuklandı

Kocaeli'de bir gecede 4 araç çaldıkları iddiası ile gözaltına alınan şahıslardan 1'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

04.12.2019 10:19 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:241 gecede 4 otomobil çalan hırsızlardan 1'i tutuklandı
'de bir gecede 4 araç çaldıkları iddiası ile gözaltına alınan şahıslardan 1'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, 30 Kasım tarihinde gece saatlerinde 4 araç ve 1 aracın içerisindeki eşyalar çalındı. sahiplerinin ihbarı üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan teknik incelemelerin ardından araçları çalan şahısların A.O., S.O., B.D. ve H.O. olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince kimliği belirlenen şahısların adreslerine operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda araçları çalan A.O., S.O., B.D. ve şahıslara yardımcı olduğu belirlenen H.O. yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen zanlıların çok sayıda suç kayıtlarının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıslardan A.O. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:28 Minibüsün kanala düştüğü kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti - Haberler
11:25 Bilecik'te trafik kazası; 1 kişi yaralandı - Haberler
11:24 Bozüyük kar altında - Haberler
11:24 Eski TÜBİTAK çalışanı 9 kişi FETÖ'den gözaltına alındı - Haberler
11:22 E-5'te dehşete düşüren olay: 1 yaralı - Haberler
10:45 Üç lider, Buckingham Sarayı'nda Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı - Haberler
10:02 Ordu'da genç balerin Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı - Haberler
09:52 18 aylık çocuklarına çiğ gıda yedirmeyen anne-baba, bebeğin ölümüne sebep oldu - Haberler
09:25 Hazırladığı kahvaltıyı beğenmeyen emekli boksör, annesini rehin aldı - Haberler
09:15 Kaza yapan motosikletlinin yardımına koşan 3 gence kamyon çarptı - Haberler
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
10:11 150 yıllık hayal olan Filyos Projesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
09:43 Emekli ve memurun alacağı maaş zammı netleşmeye başladı
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
4.12.2019 11:37:39