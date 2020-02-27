Haliliye
Belediyesince düzenlenen "1. Göbeklitepe
Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası" tamamlandı.
Belediyeden yapılan açılamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde düzenlenen turnuvaya, 140 yarışmacı katıldı.
Final maçının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporcuların madalyaları ve ödülleri, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat tarafından verildi.
Törende konuşan Canpolat, sporun önemine vurgu yaparak turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik etti.
Ödül törenine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy ile sporseverler katıldı.