1 Göçmen Daha Donarak Hayatını Kaybetti

Yunanistan
'ın geri gönderdiği bir kaçak göçmen daha Edirne
'nin Meriç
ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünde donarak ölmüş halde bulundu.
Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünde Yunanistan sınırında çeltik tarlasında bir erkek göçmen cesedi bulan köylüler, hemen jandarma ekiplerine haber verdi. Meriç İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın geri gönderdiği göçmenlerden biri olan erkek şahsın donarak öldüğünü tespit etti. Kaçağın üzerinde ıslak kıyafetler olduğu ve en az 2 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu
'na sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
Edirne,Yunanistan,Meriç
06 Aralık 2018 Perşembe 08:31