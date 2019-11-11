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1.Haddehaneler turnuvası şampiyonu Çelikray oldu

Karabük'te demir çelik üzerine faaliyet gösteren haddehaneler arasında bu yıl ilki yapılan Haddehaneler turnuvasının şampiyonu Çelikoğlu firmasının Çelikray takımı oldu.

11.11.2019 10:47 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:511.Haddehaneler turnuvası şampiyonu Çelikray oldu
'te demir çelik üzerine faaliyet gösteren haddehaneler arasında bu yıl ilki yapılan Haddehaneler turnuvasının şampiyonu Çelikoğlu firmasının Çelikray takımı oldu.

6 takımın yarıştığı turnuvanın finalinde Çelikoğlu firmasının Çelikray takımı ile takımı karşı karşıya geldi. Dökecek mahallesinde yer alan halı sahada karşı karşıya gelen ve tamamı çalışanlardan oluşan takımların mücadelesinde rakibini 5-1 yenen Çelikray turnuvanın şampiyonu olurken, Çelsantaş ikinci, Kayıkçı ise üçüncü oldu.

Çelikray takımı maçın bitiş düdüğü ile ellerinde meşalelerle şampiyonluğu davul zurna eşliğinde göbek atarak kutladı.

Ödül töreninin ardından kupasını alan Çelikoğlu firmasının Çelikray takımı şampiyonluğu doyasıya kutlayarak hatıra fotoğraf çektirdi. - KARABÜK

Çelsantaş, Karabük, Spor

Kaynak: İHA

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