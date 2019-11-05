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1 haftada 4 evden 150 bin TL'lik hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 1 hafta içerisinde girdiği evlerden yaklaşık 150 bin TL'lik hırsızlık yapan şahıs yakalandı.

05.11.2019 23:10 | Son Güncelleme: 05.11.2019 23:151 haftada 4 evden 150 bin TL'lik hırsızlık yapan şahıs yakalandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 1 hafta içerisinde girdiği evlerden yaklaşık 150 bin TL'lik hırsızlık yapan şahıs yakalandı. 24 yıl 9 ay hapis cezasının olduğu tespit edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 25 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında 4 farklı eve giren şahıs, yaklaşık 150 bin TL'lik vurgun yaptı. Vatandaşlardan art arda gelen şikayetler üzerine Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, 4 farklı eve giren şahsın da aynı kişi olduğunu tespit etti. Olayla ilgili evlerin bulunduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleme altına alan ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahsın K.C. olduğunu tespit edildi.

Dün polis ekipleri tarafından, Osmangazi Mahallesi Secde Sokak'ta düzenlenen operasyonda şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın evinde ve hırsızlık olayları sırasında kullandığı kiralık araçta yapılan aramalarda 1 adet tabanca ve çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi. Emniyette yapılan işlemlerinde şahsın 13 farklı suçtan 24 yıl 9 ay hapis cezasının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, adliyeye sevk edildi. Adliyede yapılan işlemlerinin ardından şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Darıca, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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