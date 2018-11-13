1 Hakim Gitti, 1 Hakim Geldi

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 13/11/2018 Tarihli ve 1755 Sayılı Adli Yargı Kararnamesi ile ülke genelinde 143 hakim ve savcının görev yeri değişti. Son kararname ile Kayseri
'de 1 hakim Yargıtay
Tetkik Hakimliği'ne atama yapıldı, Adana
'da görevli 1 hakim de Kayseri'ye geldi. HSK
'nın 143 hakim ve savcının yerinin değiştirdiği kararnemeyi, son dönemde atanan yeni hakim ve savcıların oluşturduğu ve 'mazeret' atamaları olduğu öğrenildi.
Bu kararname ile Kayseri hakimi Seçil Sandal
Yargıtay Tetkik Hakimliği'ne atanırken, Adana Hakimi Elif Açıkel de Kayseri Hakimliği'ne görevlendirildi. - KAYSERİ