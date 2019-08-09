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1. Hazar Ekonomik Forumu 12 Ağustos'ta Türkmenistan'da düzenlenecek

Hazar Denizi'ne kıyısı olan Türkmenistan, Rusya, Azerbaycan, İran ve Kazakistan'ın yer alacağı 1. Hazar Ekonomik Forumu, 12 Ağustos'ta Türkmenistan'ın Türkmenbaşı şehrinde gerçekleştirilecek.

09.08.2019 17:10 1. Hazar Ekonomik Forumu 12 Ağustos'ta Türkmenistan'da düzenlenecek
Hazar Denizi'ne kıyısı olan Türkmenistan, Rusya, Azerbaycan, İran ve Kazakistan'ın yer alacağı 1. Hazar Ekonomik Forumu, 12 Ağustos'ta Türkmenistan'ın Türkmenbaşı şehrinde gerçekleştirilecek.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, katılımcı ülkelerin arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğinin artırılmasını amaçlayan forumda sanayi, enerji ve turizm gibi konularda oturumların yapılması öngörülüyor.
Forum, devlet kurumlarından, çalışma gruplarından ve çeşitli şirketlerden temsilcilerin verimli görüşme ve diyalog gerçekleştirmesine olanak tanıyacak.
Foruma dair haziran ayında Aşkabat'ta çeşitli ülkelerden basın mensuplarının katılımıyla medya tanıtım toplantısı gerçekleştirilmiş, toplantıda organizasyonun Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkeler açısından önemine işaret edilmişti.

Hazar Denizi, Türkmenistan, Kazakistan, Güncel

Kaynak: AA

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