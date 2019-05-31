1 Haziran'dan itibaren tüm dijital platformlarda

Pusula, 2017 yılında bağımsız olarak yayınladıkları "Gel" isimli 4 şarkılık EP'nin ardından Kırk Sekiz Müzik yapım ile anlaşarak yeni single çalışması olan "Rüya"yı, 1 Haziranda dijital platformlarda yayınlayacak.

Pop-Rock Soundu İle Birlikte Elektronik Müziğe de Göz Kırpıyor

Söz, müzik ve düzenlemesi Yunus Emre Tokmak'a ait olan parça, kimi zaman gördüğümüz çoğunlukla da unuttuğumuz bazen hiç uyanmak istemediğimiz düşlerden yola çıkılarak yazıldı.Pop-Rock soundu ile birlikte elektronik müziğe de göz kırpan parçanın prodüktörlüğü grubun kendisi tarafından üstlenildi.

Bodrum Zeus Müzik Stüdyosunda kaydedilen parçanın Mix ve Masteringi Aras Kutay tarafından tamamlandı.Görsel tasarımları da grubun kendisine ait olan parçanın klibi Onur Medya yapımcılığında Emre Özsoy tarafından çekildi. Şarkının klibi ise aynı gün Avrupa Müzik'in Youtube kanalı olan Muzik Play'de yayınlanacak.

Kırk Sekiz Müzik Yapım etiketiyle yayınlanan "Rüya" ile birlikte Pusula yeni çalışmaları ve sahne performanslarına hız kesmeden devam edecek.

Kaynak: Bültenler