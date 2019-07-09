09.07.2019 09:53
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1'inci Hudut Alay Komutanlığına Cihanoğlu atandı

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1'inci Hudut Alay Komutanlığına atanan Piyade Albay Mehmet Cihanoğlu Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

1'inci Hudut Alay Komutanlığına atanan Piyade Albay Mehmet Cihanoğlu Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Kilis'te konuşulu bulunan 1'inci Hudut Alay Komutanlı Piyade Albay Hasan Ufuk Arıcan ile birlikte bu göreve yeni atanan Piyade Albay Mehmet Cihanoğlu ile birlikte Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti. Vali Soytürk, 1'inci Hudut Alay Komutanlı Piyade Albay Hasan Ufuk Arıcan'a görev yaptığı süredeki çalışmalarından dolayı Albay Arıcan'a teşekkür etti. Vali Soytürk, 1'inci Hudut Alay Komutanlığına atanan Piyade Albay Mehmet Cihanoğlu'a yeni görevinde başarılar diledi. 1'inci Hudut Alay Komutanlı Piyade Albay Hasan Ufuk Arıcan, Alay sancağına kısa süre içerisinde bu göreve atanan Piyade Albay Mehmet Cihanoğlu'a teslim edeceği bildirildi. - KİLİS
Kaynak: İHA
Piyade, Kilis, 3. Sayfa

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