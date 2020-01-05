Haberler » Güncel » 1. İnönü Zaferi'nin 99'uncu yılında Metristepe'ye yürüdüler - Haber

1. İnönü Zaferi'nin 99'uncu yılında Metristepe'ye yürüdüler

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 1. İnönü Zaferi'nin 99'uncu yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

05.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:22
'in ilçesinde, 1. İnönü Zaferi'nin 99'uncu yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
Bozüyük Belediyesi ve AKUT Arama Kurtarma Derneğince organize edilen yürüyüş kapsamında yaklaşık 500 kişi, Nanedere mevkisinde bir araya geldi.
Bilgilendirmede bulunulması ve ısınma hareketlerinin ardından yola çıkan grup, 8 kilometrelik zorlu mesafeyi 2,5 saatte katederek Metristepe'ye ulaştı. Burada belediye tarafından sıcak çorba, kuruyemiş ve su ikram edildi.
Törende konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, tarihin önemli dönüm noktalarından biri olan Metristepe'de bulunmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.
Önemli bir savaşın bu topraklarda gerçekleştiğini hatırlatan Bakkalcıoğlu, şöyle konuştu:
"Bulunduğumuz yerde Kurtuluş Mücadelesi'nin ilk düzenli ordularla savaşı yapılmış, savaş buradan yönetilmiş. Burada bırakın çarığını, çorabıyla hatta yalın ayak karda savaşan şehitlerimiz var. Öncelikle onları yürekten anmamız lazım. Seneye 10 Ocak'ta 100'üncü yılını çok daha coşkulu yapmak istiyoruz. AKUT ve sivil toplum örgütleri 12 yıldır bu anma etkinliğini yapıyor, biz de belediye olarak her etkinlikte onların yanlarında olacağız."
AKUT Bozüyük Ekip Lideri Muharrem Öz de katılımcılara zorlu yolu yürüdükleri ve şehitleri andıkları için teşekkür etti.
Konuşmaların ardından şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Şehitler için dua eden katılımcılar, Metristepe Zafer Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
1. İnönü Zaferi'nin 99'uncu yılında Metristepe'ye yürüdüler

Bilecik, Bozüyük, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:36   ABD'nin Bağdat Büyükelçisi, Irak Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Haber
17:35   RUS SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Haber
17:34   Devrilen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Haber
17:32   Nasrallah: süleymani'nin ölümü bölgede yeni bir dönemi başlattı - Haber
17:25   Trakya'da kar yağışı bekleniyor - Haber
16:57   Eşinin birlikte yaşadığı kadını öldüren kadınının kan donduran ifadeleri ortaya çıktı - Haber
15:52   MİT'in yeni binası "KALE" için geri sayım başladı! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak - Haber
15:26   Ruhsatsız dişçi muayenehanesinde 1620 mermi ele geçti: 6 gözaltı - Haber
14:26   İngiltere, Süleymani'nin öldürülmesini "meşru müdafaa" olarak nitelendirdi - Haber
13:33   Gece kaza yaptığı minibüsünü gündüz çektirmeye gelen adam, iş makinesinin kepçesinin çarpmasıyla hayatını kaybetti - Haber
5.01.2020 17:36:14