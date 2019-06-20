20.06.2019 13:17
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1.Kademe Antrenörlük Kursu açılıyor

1.Kademe Antrenörlük Kursu açılıyor

05-16 Temmuz 2019 tarihleri arası Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonu tarafından tüm branşlarda 1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu Kayseri'de açılıyor.

05-16 Temmuz 2019 tarihleri arasıTürkiyeBeyzbol, Softbol, KorumalıFutbolve Ragbi Federasyonu tarafından tüm branşlarda 1.Kademe Antrenör Yetiştirme KursuKayseri'de açılıyor. Kursların açılabilmesi için her branşa en az 10 Antrenör başvuru yapmalıdır. Kurs katılımlarının düşük olması halinde kurslar açılmayacaktır.

Erciyes ÜniversitesiSpor Bilimleri Fakültesinde başlayacak olan 1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kursuna yoğun ilginin olması bekleniyor. Son dönemlerde yoğun ilgi gören branşlara yapılacak olan kurs ile antrenör sayısı artacak. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
futbol,türkiye,16 temmuz,kayseri,Spor

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