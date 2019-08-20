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1 kilo 250 gram metamfetamin ile yakalanan 2 İranlı tutuklandı

DENİZLİ'de, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon yapan polis ekipleri 1 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirdi.

20.08.2019 13:02 1 kilo 250 gram metamfetamin ile yakalanan 2 İranlı tutuklandı
DENİZLİ'de, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon yapan polis ekipleri 1 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan İran uyruklu 2 kişi, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli'de bir aylık teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu sattıkları belirlenen kişilere yönelik geçen pazar günü operasyon yaptı. Operasyon kapsamında polis ekipleri, uyuşturucu taşındığı tespit edilen otomobili durdurmak istedi. Ancak durmayan sürücü kaçtı. Peşine düşen ekipler, araçtan bir paket atıldığını gördü. Otomobil bir süre sonra durdurularak araçtaki İran uyruklu Hosro Saedi ve Ali Gahafari gözaltına alındı. Otomobilden atılan paket kontrol edildiğinde, içinde 1 kilo metamfetamin olduğu belirlendi. İki zanlının yaşadığı evi de arayan ekipler, apartmanın enerji odası içerisinde, kablolar arasında gizlenmiş olarak 250 gram metamfetamin daha ele geçirdi. İki zanlı, emniyetteki işlemleri ardından dün sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Denizli, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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