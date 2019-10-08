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1 kilo 290 gram esrarı salça bidonlarının içinde gizlemişler

1 kilo 290 gram esrarı salça bidonlarının içinde gizlemişler Kayseri'de 1 kilo 290 gram toz esrar maddesi ele geçirildiKAYSERİ - Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda salça bidonlarının içine gizlenmiş 1 kilo 290 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

08.10.2019 23:24
1 kilo 290 gram esrarı salça bidonlarının içinde gizlemişler
Kayseri'de 1 kilo 290 gram toz esrar maddesi ele geçirildi
KAYSERİ - Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda salça bidonlarının içine gizlenmiş 1 kilo 290 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu şahısların salça bidonları içine saklayarak uyuşturucu getirip kullanıcı tabir edilen şahıslara sattıkları yönünde bilgiler elde etmesi üzerine harekete geçti. Şahısların kimliklerini ve araçlarını tespit eden ekipler, aracı Yeşilhisar ilçesinden itibaren takibe alarak Niğde yol uygulaması noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada, aracın bagaj kısmında bulunan salça bidonlarının içine gizlenmiş şekilde 1 kilo 290 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.
Araçta bulunan yabancı uyruklu H.H., E.D. ve R.G. gözaltına alındı.
1 kilo 290 gram esrarı salça bidonlarının içinde gizlemişler

Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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