1 Kilo Esrar Çimen'in Dikkatinden Kaçmadı

Kaynak: İHA

Marmaris'te, narkotik köpeği Çimen'in yolcu otobüsünde bulunan iki kişiye tepki vermesi üzerine yapılan aramada 1 kilo 124 gram esrar maddesi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre; Marmaris'in Çetibeli Mahallesinde yol uygulaması yapan Jandarma ekipleri, Diyarbakır-Marmaris seferi yapan otobüsü durdurdu. Otobüste bulunan H.Y. ve M.K. isimli yolculara narkotik köpeği Çimen'in tepki vermesi üzerine üst araması yapıldı. Aramada şahısların üzerinde 1 kilo 124 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA