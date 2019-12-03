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1 kilo et karşılığında eşinin akrabasına kaçan genç kadın "Çocuklarımı görmeme gerek yok" sözüyle tepki çekti

Esra Erol'da 1 kilo et karşılığında kocasının akrabasına kaçan Makbule Tunçbilek'in "Çocuklarımı görmeme gerek yok, sevgilimin iki çocuğu var onlara bakıyorum" sözleri ekran başındakileri çileden çıkardı.

03.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:28

ATV'nin ilgiyle izlenen programı Esra Erol'da yine herkesi şaşırtan olaylar yaşandı. Mehmet , evden kaçan 15 yıllık hayat arkadaşı 2 çocuk annesi Makbule Tunçbilek'i bulup boşanmak için Esra Erol'a katıldıktan sonra yaşanan olaylar programa damga vurdu.

"İKİ ÇOCUĞUMU GÖRMEME GEREK YOK"

2 Aralık günü ekrana gelen programda Makbule Tunçbilek'in kendisine ve çocuklarına bakmadığını iddia eden ve bu yüzden kaçtığını söyleyen Makbule Tunçbilek, son sözleriyle adeta saç baş yoldurdu. Tunçbilek, "İki çocuğumu görmeme gerek yok. Sevgilim Bayram'ın iki çocuğu var. Ben onların annesiyim" ifadelerini kullandı.

"BAYRAM'A MANGAL YAPARKEN AŞIK OLDUM"

Programda çarpıcı açıklamalarda bulunan Makbule Tunçbilek, "Sevgilim Bayram'ın çocuklarını çok seviyorum. Kendi çocuklarımı görmek istemiyorum. Kocam bana 13 yıl önce karpuz alsaydı evden kaçmazdım. Bayram bana mangal yaparken ona aşık oldum" demişti.

BOŞANDILAR

Açıklamalarıyla Türkiye'nin gündemine oturan Makbule Tunçbilek ve Mehmet Bey'in boşanması gerçekleşti. Eşini ve çocuklarını terk eden Makbule Tunçbilek'in mahkeme tarafından eşine maddi manevi 1000 lira tazminat ve çocukları için aylık 100 lira nafaka ödemesine karar verildi.

STÜDYOYU TERK ETTİ

Tansiyonun sürekli yükseldiği programda sorularla köşeye sıkıştırılan Makbule Tunçbilek bir izleyicinin "Sanki çocuklarını da alıp gitmişsin, sevgilin çocuklarına bakıyor gibi davranıyorsun" sözü üzerine programı terk etti.

Esra Erol programında şaşırtan sözler: Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı evden kaçmazdımEsra Erol programında şaşırtan sözler: Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı evden kaçmazdım

1 kilo et karşılığında eşinin akrabasına kaçan genç kadın

Esra Erol, Tunçbilek, Magazin, Güncel


HABER YORUMLARI (16)
MEHDİ:Al sana kadına şiddet, kadın cinayeti, Kadın bir taraftan koco parası yiyecek, diğer tarafta istediği gibi cırıt ataca. koca el kaldırınca adı şiddet cinayet. oh be ne güzel dünya. ne ahlak kaldı ne namus kaldı neden ar edep. yakında gavur garılarını geçecekler. dinimizdeki örfümüzdeki, kültürümüzdeki kadın bu değil.
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XXX:kafada çivileri eksik kesin. başka bir açıklaması olamaz. . . . hiç normal değil bu laflar tavırlar
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BİR ZAMANLAR ANADOLU:İzlemeyin kardeşim bu programları, izlettirmeyin halkın bilinçaltına mesaj veriyorlar, hepsi evlilik programları gibi yalan. Silin atv, tv8 i rahatınıza bakın!
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DAVAM HAK:kadının tipine baktım bu kadına 300 gr kanat anca alınır 1 kg fazla
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ADA:tipe bak eli yüzü düzgün bişey olsa kimbilir neler yapardı
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KÜBRA:HAKLI KOCASI ONA KARPUZ ALMADI. . KEŞKE ALSAYDIDA KAFASINDA KIRSAYDI. BELKİ AKILLANIRDI
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KARPUZCU:Ne diyon la değışık.
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FATİH:abla sen iyi ki Nusreti görmemişsin
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GÜL:bir insan cocuklarını nasıl bırakır yaaa aklım hayalım almıyor 1 kg et için mi yook yaaa dünyanın çivisi cıkmıs sizin gibiler kısırlaştırılsın ahlaksız mahlukat
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ADAM:Akıl fukarası zavallı kadın
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