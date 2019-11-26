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1 kilometrelik hız aşımı cezası mahkemeden döndü

ANTALYA'da elektronik teknisyeni Muhammet Aksoy (34), iş gereği gittiği Isparta'da hız sınırını 1 kilometre aşınca radar cezası aldı.

26.11.2019 11:29 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:291 kilometrelik hız aşımı cezası mahkemeden döndü

ANTALYA'da elektronik teknisyeni Muhammet Aksoy (34), iş gereği gittiği 'da hız sınırını 1 kilometre aşınca radar cezası aldı. Aksoy'un itirazı üzerine mahkeme, radar cihazında sapma olabileceği gerekçesiyle cezayı iptal etti.

'da elektronik teknisyeni Muhammet Aksoy, geçen 28 Ekim'de 07 AC 0151 plakalı otomobiliyle Isparta'ya gitti. Aksoy, 110 kilometre hız sınırı olan yolda 111 kilometre ile radara girdi. Ekipler tarafından yol üzerinde cezayı tebliğ etmek için durdurulan Aksoy'a 235 lira idari para cezası kesildi. Cezayı ertesi gün ödeyen Aksoy, eşinin itirazıyla dilekçe yazdı. Aksoy, 1 kilometre artı hızın kazaya yol açmayacağını ve bir anlık dalgınlıkla sınırı aştığını ifade ettiği dilekçeyi Isparta Sulh Ceza Mahkemesi'ne verdi. Aksoy'un itirazına 1 hafta sonra cevap geldi. İtirazı kabul edilen Aksoy'a mahkemeden gelen cevapta, 1 kilometre hızın sürücü tarafından yol durumuna göre ayarlanmasının kolay olmadığı, hız göstergesinde fark edilemeyecek kadar küçük değerde olduğu, radar cihazının kalibrasyonu yapılsa dahi ufak hata payının hava ve çevre koşullarına göre makul sayılabileceği, hukuka aykırı olması nedeniyle cezanın iptal edildiği belirtildi.Muhammet Aksoy, "28 Kasım'da iş gereği Antalya'dan Isparta'ya gittim. Aslında radarı gördüm ancak anlık dalgınlıkla hız sınırını 1 kilometre aşarak radara girdim. İlerde ekipler beni durdurup 235 TL idari para cezası yazdı. Yasal itiraz süresi içerisinde Isparta Sulh Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundum" dedi. Kararla birlikte yatırdığı parayı geri alacağını söyleyen Aksoy, "1 hafta sonrasında mahkemeden yanıt geldi. Gelen kağıtta cezanın iptal edildiği yazıyordu. Mahkeme, radar cihazının kalibrasyonu yapılsa dahi 1 kilometrelik sapma olabileceği, sürücünün trafik durumunda onu hesaplayamayacağı, hız gösterge panelinde fark edilemeyecek kadar küçük bir değer olduğunu belirterek iptale karar verilmiş. Yatırdığım parayı zaten gözden çıkarmıştım. Parayı aldığım zaman bir ihtiyaç sahibine gıda yardımında bulunacağım" diye konuştu.



Muhammet Aksoy, Antalya, Isparta, Güncel

Kaynak: DHA

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