Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi

Samsun'da kavgada bir kişinin kafasından silahla vurularak ağır yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

26.03.2020 14:09 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:09
1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi
Samsun 'da kavgada bir kişinin kafasından silahla vurularak ağır yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta egzoz patlatarak geçen bir araçla ilgili çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Adem M.'nin (39) tabancayla ateş açması sonucu Onur Y. (30) kafasından vuruldu. Ağır yaralanan Onur Y., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili Adem M. ve yanında bulunan Ü.M. (30), B.M. (23) ve U.M. (25) polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorguları tamamlanan 4 kişi, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Olay anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgada silah sesinin ardından bir kişinin vurularak yere düştüğü görülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mimarsinan, Atakum, Samsun, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

15:16: Manisa Valiliği o polis memuru hakkında soruşturma başlattı - Haberler 15:14: İstanbul'da trafik polisleri halk otobüslerini denetledi - Haberler 15:11: Şehit Onur Karakaya son yolculuğuna uğurlandı - Haberler 15:09: İstanbul'da trafik polisleri halk otobüslerini denetledi - Haberler 15:08: Evinden yürüyüş için çıkan yaşlı adamın cansız bedenine günler sonra ulaşıldı - Haberler 15:05: Sultangazi'de hayatını kaybeden kadın koronavirüs şüphesiyle morga kaldırıldı - Haberler 14:56: İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi - Haberler 14:55: İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak 14:55: İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak - Haberler 14:20: Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü 14:19: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'deki gerçek vaka sayısı 10 kat fazla - Haberler 13:48: Şehit cenazesinde koronavirüs önlemi! Tabutu askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi - Haberler