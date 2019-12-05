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1 kişinin hayatını kaybettiği kavgada 5 şüpheli tutuklandı

Van'ın Tuşba ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili 5 şüpheli tutuklandı.

05.12.2019 09:26 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:311 kişinin hayatını kaybettiği kavgada 5 şüpheli tutuklandı
'ın ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili 5 şüpheli tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 30 Kasım günü Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan açık oto pazarında G. ve A. aileleri arasında daha önceden aralarında bulunan ticari ilişkilerinden doğan alacak-verecek nedeniyle kavga çıktığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Silahlı, bıçaklı ve sopadan dolayı yaralanan 7 şahıstan A.G. isimli kişi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmesi olay ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince şüpheli/şüphelilerinin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında; karşılıklı olarak iki aile arasında gerçekleşen olayda yaralanan kişilerinde olaya karıştıkları tespit edilmesi üzerine, olaya karışan ve yaralı olan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte; 2 adet av tüfeği, 1 adet bıçak, 35 adet av tüfeği fişeği, çok sayıda sopa ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 6 şüpheliden O.G. cumhuriyet başsavcılığından serbest; Ş.A., S.A., M.A., Y.A. ve M.A. isimli 5 şüpheli 'Kasten Adam Öldürmek' suçundan tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Seyrantepe Mahallesi, Tuşba, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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