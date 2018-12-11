1 Kişinin Hayatını Kaybettiği Kaza Kamerada

11 Aralık 2018 Salı 18:16



11 Aralık 2018 Salı 18:16

Denizli'de 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Kaza, Sarayköy ilçesi Osman Akca Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kentteki özel bir lisede öğretmenlik yaptığı öğrenilen Ali Şen (25) idaresindeki 45 HD 0531 plakalı otomobil, yoğun sisin olduğu bölgede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sisin etkili olduğu karayolunda otomobilin bariyerlere çarparak takla attığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, sisli havada kırmızı ışıklarda bekleyen araçların yanında bulunan servis yoluna giren otomobilin demir bariyerlere çarparak takla atması yer alıyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(Ali İbileme/İHA)