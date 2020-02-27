Haberler » 3. Sayfa » 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı korkunç kaza güvenlik kamerasında - Haberler

1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı korkunç kaza güvenlik kamerasında

Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı trafik kazasının güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı.

27.02.2020 11:11 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:191 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı korkunç kaza güvenlik kamerasında
'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı trafik kazasının güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde araçların çarpışması ve ardından birisinin elektrik direğine çarpması görülüyor.

Geçtiğimiz günlerde Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana gelen korkunç kazanın ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde Emre Aydın yönetiminde bulunan 20 ZF 713 plakalı siyah araç, kavşağa girdiği sırada Yusuf Hilmi Bal idaresindeki 20 T 0434 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 2 araç sürüklendi. Kontrolden çıkan araçların refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpmasıyla direğin sallanma görüntüsü olayın şiddetini gözler önüne serdi. O sırada yoldan geçen bir aracın kazayı görmesi üzerine kenara yanaşarak yardıma gitmesi de güvenlik kameralarına yansıdı.

Öte yandan meydana gelen kazada 26 yaşındaki Osman Üremiş olay yerinde hayatını kaybederken araç sürücüleri ve Hatice Gül E. çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:28  Zeytinyağı faydaları ve zeytinyağının sağlığa etkileri
12:04  Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Çaykur Rizespor şifresiz mi?
11:44  Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fraport-TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Antalyaspor Fenerbahçe şifresiz mi?
11:28  Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Alanyaspor Beşiktaş şifresiz mi?
11:07  Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?
27.02.2020 12:55:13