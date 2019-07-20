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1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaza mobese kamerasında

KARS'ta kamyonet ile TIR'ın çarpıştığı, 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazanın mobese kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

20.07.2019 14:25 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaza mobese kamerasında
KARS'ta kamyonet ile TIR'ın çarpıştığı, 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazanın mobese kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.
Kaza, 17 Temmuz'da kent girişindeki Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Abdülkadir Adıgüzel yönetimindeki 04 D 4116 plakalı kamyonet, Ardahan'dan Iğdır'a giden İran uyruklu Zeyinal Kazemzade yönetimindeki 62 B 35310 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, kamyonette sıkışan 4 kişi ile TIR şoförü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan yaralılar ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılardan Abdulkadir Adıgüzel ekiplerin tüm müdahalesine rağmen kaza yerinde hayatını kaybetti.
Bu arada, kaza anının mobese kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.


Kaynak: DHA
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