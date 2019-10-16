1 kişinin öldüğü Afganların kavgasında 8 kişi serbest kaldı

ÇANAKKALE'de Afganistan uyruklular arasında çıkan ve 1 kişinin ölümü, 2 kişinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 şüphelinden 2'si, yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol getirilerek, salıverildi. Serbest bırakılan 6 şüpheli ise Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

Bıçaklı kavga, 13 Ekim günü Barbaros Mahallesi Yahya Çavuş Sokak'ta yaşandı. Afganistan uyruklu 3 kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada Atikullah Atikul öldü. Mohammad Göl Mohammadi ve Mohammad Zaker Kabuli ise ağır yaralandı. Yaralılar, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Afgan'ı gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Navid Jan Samadi ve Vahidullah Ibrahimi yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı konularak salıverildi.

Serbest bırakılan Hasibullah Ahmad Yar, Jamshid Jamshdı, Sharafuddin Amını, Najibullah Najib, Vafa Sameullah ve Ghulam Haydar Ghulami ise Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

Öte yandan Mohammad Göl Mohammadi ve Mohammad Zaker Kabuli'nın, tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.