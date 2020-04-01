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1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada Mola yerinden çıkan otomobil karşı yönden gelen araçla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Kazada ölen arkadaşının başında feryat etti Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

01.04.2020 06:01 | Son Güncelleme: 01.04.2020 06:03
1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
Mola yerinden çıkan otomobil karşı yönden gelen araçla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Kazada ölen arkadaşının başında feryat etti
DENİZLİ - Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazada, hayatını kaybeden şahsın arkadaşlarının olay yerinde feryat etmesi yürekleri dağladı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Merkezefendi ilçesi Kumkısık Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir'e gitmek için yola çıkan 35 YFN 78 plakalı otomobili ile yola çıkan İsmail Alay Kumkısık Mahallesi'nde mola verdi. Ardından tekrar yola çıkan 35 YFN 78 plakalı otomobil, Denizli istikametine giden Mehmet Gülpınar idaresindeki 20 AVK 25 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan Alay idaresindeki otomobil yaklaşık 30 metre savrulup orta refüje çıkarak durabildi. Ardından çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'i arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Alay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, kazada yaralanan Mehmet ve Melahat Gülpınar ise ambulanslar ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Alay'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kazayı duyan ve olay yerine gelen Alay'ın yakınları ve arkadaşları ise uzun süre feryat edip gözyaşı döktü. Kaza sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor. 1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa

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1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
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