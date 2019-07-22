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1 kişinin öldüğü kazada hükümle tahliye edilen alkollü sürücüye yeniden tutuklama kararı

KAYSERİ'de, kavşakta ışık ihlali yapınca başka otomobille çarpışıp, 1 kişinin ölümü, 8 kişinin yaralanmasına neden olduğu suçlamasıyla yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edilen otomobilin alkollü sürücüsü Eren Saygılı (29) hakkında, bir üst mahkemece...

22.07.2019 13:06 1 kişinin öldüğü kazada hükümle tahliye edilen alkollü sürücüye yeniden tutuklama kararı
KAYSERİ'de, kavşakta ışık ihlali yapınca başka otomobille çarpışıp, 1 kişinin ölümü, 8 kişinin yaralanmasına neden olduğu suçlamasıyla yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edilen otomobilin alkollü sürücüsü Eren Saygılı (29) hakkında, bir üst mahkemece yeniden tutuklama kararı verildi.
Geçen 12 Nisan'da merkez Talas ilçesinde meydana gelen kazada, Eren Saygılı yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kavşakta ışık ihlali yapması sonucu, Mert Y. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. İki sürücü ile birlikte 8 kişi yaralanırken Dorukhan Altıntaş (27), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Tedavisinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Eren Saygılı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanık Saygılı, geçen 10 Temmuz'daki karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Savunmasında "Hızım o sıra 60-70 kilometre civarındaydı. Kırmızı ışıkta geçtim, son anda fark ettim" diyen ve bilirkişi raporunda 1.05 promil alkollü olduğu belirtilen sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.
Kazada ölen Dorukhan Altıntaş'ın ailesi, sanığın tahliye edilmesine tepki gösterdi. Ailenin avukatının bir üst mahkemeye itirazı sonucu Eren Saygılı hakkında, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince yeniden tutuklama kararı verildi.


Kaynak: DHA
Kayseri, Güncel

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