Haberler » 3. Sayfa » Haber

1 kişiyi av tüfeği ile vuran şahsın 3 ayrı hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi

1 kişiyi av tüfeği ile vuran şahsın 3 ayrı hırsızlık suçundan arandığı tespit edildiKAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alacak verecek meselesinden dolayı 1 kişiyi av tüfeği ile vurarak ağır yaralayan şüpheli, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

21.09.2019 20:47
1 kişiyi av tüfeği ile vuran şahsın 3 ayrı hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi
KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alacak verecek meselesinden dolayı 1 kişiyi av tüfeği ile vurarak ağır yaralayan şüpheli, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Şahsın, 3 ayrı hırsızlık suçundan da arandığı tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Oymaağaç Mahallesi Yazyurdu Sokak üzerinde 2 gün önce gece saatlerinde meydana gelen olayda, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, İ.E. yanında bulundurduğu av tüfeği ile O.G.'yi vurdu. Ağır yaralanan O.G. hastanede tedavi altına alınırken, İ.E. olayın ardından kayıplara karıştı. Firari İ.G.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Resmi Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, şüpheli gördükleri otomobili durdurmak için ihtarda bulundu. Ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu durduruldu. Otomobilin içerisinde bulunan şahıslar, bu sırada araçtan inerek kaçmaya başladı.
Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan şahsın, firari şüpheli İ.E. olduğu tespit edildi. Ayrıca, İ.E.'nin kovalamaca sonucu kaçarken yere attığı alüminyum folyoya sarılı uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahsın 3 ayrı hırsızlık suçundan arandığı da tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen İ.E., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
1 kişiyi av tüfeği ile vuran şahsın 3 ayrı hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:04 Maltepe'de babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
21:02 Akrabalar düğünde birbirlerine girdi: 4 yaralı
20:58 Yanlışlıkla başka kadını vuran şahıstan pes dedirten savunma: Ben vurmak için sıkmadım ki
20:54 4 gün sonra cansız bedeni bulunan Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
20:53 Ukrayna'da tır ile minibüs çarpıştı: 9 ölü
20:48 Kayseri'de 'sülfürik asit' paniği
20:48 Ev taşımada silahlı, tornavidalı kavga: 2 yaralı