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1 kişiyi vurdu, silahından çıkan kurşun polisin cebindeki telefonu sıyırdı

ESKİŞEHİR'de Kudret K. (43), husumetli olduğu Hamza Ş.'yi (36) sokak ortasında tabancayla vurarak yaraladı.

12.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:081 kişiyi vurdu, silahından çıkan kurşun polisin cebindeki telefonu sıyırdı

ESKİŞEHİR'de Kudret K. (43), husumetli olduğu Hamza Ş.'yi (36) sokak ortasında tabancayla vurarak yaraladı. Kendisini yakalamaya çalışan ekibe de ateş açan Kudret K.'nin silahından çıkan kurşun, polislerden birinin arka cebinde taşıdığı cep telefonunu sıyırıp geçti.

Olay, Cumhuriye Mahallesi Başkan Sokak'ta meydana geldi. 'de oturan Kudret K., husumetli olduğu Hamza Ş.'yi görünce, belinden tabancasını çekip ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlarla Hamza Ş. bacağından ve kalçasından yaralandı. Bu sırada sokakta devriye gezen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli polis memurları olaya müdahale etti. Şüpheli Kudret K., kaçarken polis memurlarına da ateş açtı. Kurşunlardan biri sivil polis memurunun arka cebinde taşıdığı cep telefonunu sıyırıp geçti. Kaçan şüpheli, aynı polis ekibince yaklaşık 500 metre ileride yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı Hamza Ş., çağırılan ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kudret K. sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Eskişehir, Güncel

Kaynak: DHA

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