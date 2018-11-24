Kocaeli Üniversitesi
(KOÜ) tarafından düzenlenen "Uluslararası Katılımlı 1. Kocaeli Bariatrik Çalıştayı" başladı.
KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan KOÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan, son yılların en popüler konularından birinin obezite olduğunu belirtti.
Çalıştayda obezite tedavisiyle ilgili her konunun tartışılacağına işaret eden Utkan, "Hepinizin bildiği gibi ülkemizde birçok konuda olduğu gibi obezite cerrahisi konusunda da kurallar, kriterler netleşmeden ya da var olan kurallar göz ardı edilerek, 'Kervan yolda düzülür' mantığı şeklindeki uygulamalar nedeniyle birçok sorunla karşı karşıya kalınmıştır. Dolayısıyla sağlık politikaları oluşturanlar, yeni yeni kurallarla obezite yaklaşımını kontrol etme çabasını son yıllarda arttırmışlardır. Dolayısıyla bugünün konularıyla sağlanması planlanan sistematik yaklaşım, sizlerin klinik pratiğinizde kafa karıştıran sorunların da yanıtı olacaktır." ifadesini kullandı.
"Işık tutmak, belki de bir açılım sağlamak için bu çalıştayı düzenledik"
KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk de çalıştaya Belçika
'dan da bilim insanlarının katıldığını, bundan onur duyduklarını kaydetti.
Obezitenin çağın önemli sorunlarından biri olduğunu vurgulayan Cantürk, şöyle konuştu:
"Hatta belki de en önemlisi diyebiliriz. Çözüm bulmak için birtakım yöntemler deniyoruz. Bu çözümlerdeki amaç kilo kaybını sürdürülebilir noktada düşürmek. Bu vesileyle de birçok kronik hastalığın önlenmesine imkan sağlamak fakat yapılan çalışmaların, uygulanan yöntemlerin birçoğunun bazı hastalarda başarılı olmadığını görüyoruz ve bunun üzerine obezite cerrahisi popülarite kazandı. Bunun obezite cerrahisiyle ilgili yüksek kanıt değerine sahip yayınlar ve çalışmalar olduğunu biliyoruz fakat halen pek çok diğer cerrahi yöntemlerde olduğu gibi obezite de cerrahisinde de birtakım gelişmelerin, değişimlerin olması gerekiyor çünkü uzun vadede sonuçların birtakım riskler taşıdığı üzerine yorumlar yapılmaya devam ediliyor. Dolayısıyla biz de bu konulara ışık tutmak, belki de bir açılım sağlamak için bu çalıştayı düzenledik."
"Bariatrik Operasyonlara Hazırlık Dönemi", "Mide Balonu ve Uygulama Alanları", "Tüp Mide", "Bariatrik Cerrahide Yeni Endikasyonlar" konularının ele alındığı çalıştay, canlı tüp mide ve gastrik baypas ameliyatlarının ardından sona erecek.
Kocaeli Üniversitesi,Kocaeli
24 Kasım 2018 Cumartesi 13:39