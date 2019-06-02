1. Lig'de 121 yabancı oyuncu forma giydi

ALİ KORKMAZ - Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonunda 17 takımda 121 yabancı oyuncu forma giyerken, Altınordu
'da daha önceki sezonlarda olduğu gibi yabancı futbolcu mücadele etmedi.
Takımların 28 futbolcudan oluşan kadrolarında 10 yabancı oyuncuya şans verebildiği 1. Lig'in 2018-2019 sezonunda 17 takımda 121 yabancı oyuncu şans buldu. Ligde 6 yabancı isim iki takımda da mücadele ederken, Altınordu yine tamamen Türk oyunculardan kurulu kadrosuyla müsabakalara çıktı. Giresunspor
ile Osmanlıspor'un 12'şer yabancıya şans verdiği ligde, Adana Demirspor
ile Birevim Elazığspor
11, Altay
ve Gazişehir Gaziantep
9, Adanaspor
, Gençlerbirliği
ve Hatayspor
8, Boluspor
ile İstanbulspor
7, Abalı Denizlispor
, Afjet Afyonspor, Balıkesirspor
Baltok ve Ümraniyespor 5, Eskişehirspor
4, Kardemir Karabükspor
ise 1 yabancı futbolcu oynattı.
En golcü isim Marco Paixao
Ligde atılan 804 golün 274'ü yabancı futbolculardan geldi.
Sezon sonunda 29 gole ulaşan Altay'dan Marco Paixao, ligin en golcü ismi oldu. Portekizli futbolcu 1. Lig tarihinde en golcü yabancı oyuncu unvanının yanı sıra 2002-2003'ten beri 18 takımla oynanan ligde en golcü isim rekorunu da eline geçirdi.
Paixao'yu 16 golle Adana Demirspor'dan Mickael Pote, 11 golle Giresunspor'dan Abiola Adedeji Dauda, 10 golle Abalı Denizlispor'dan Muhammed Kehinde takip etti.
İstikrar abideleri
Altay'da Marco Paixao, Adana Demirspor'da Mickael Pote, İstanbulspor'da Aldin Cajic, Ümraniyespor'da Andreas Vasilogiannis, Abalı Denizlispor'da İsmail Aissati
, 34 haftalık normal sezonda 33 maçta sahada kaldı.
En fazla forma giyenler
Spor Toto 1. Lig'de geride kalan 2018-2019 sezonunda play-off maçları hariç en fazla süre alan 10 yabancı oyuncunun performansı şöyle:
|Futbolcu
|Takım
|Maç
|Süre (Dk)
|Sarı kart
|Kırmızı kart
|Gol
|İsmail Aissati
|Abalı Denizlispor
|33
|2935
|7
|0
|3
|Marco Paixao
|Altay
|33
|2931
|6
|0
|29
|Adam Stackhowiak
|Abalı Denizlispor
|32
|2880
|2
|0
|0
|Emmanuel Akabueze
|Boluspor
|32
|2790
|5
|0
|9
|Andrija Vukovic
|Balıkesirspor
|31
|2751
|3
|1
|0
|Luccas Claro Dos Santos
|Gençlerbirliği
|31
|2745
|4
|0
|1
|Guy Landel
|Giresunspor
|32
|2742
|5
|0
|4
|Mickael Pote
|Adana Demirspor
|33
|2740
|4
|0
|16
| Wellington Nascimento
|İstanbulspor
|30
|2687
|8
|1
|0
|Aldin Cajic
|İstanbulspor
|33
|2543
|5
|0
|6
Kaynak: AA
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