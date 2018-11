1. Lig Kulüpleri Gelir Artışı İstiyor

29 Kasım 2018 Perşembe 12:26



GÜLTEKİN YETGİN - 1. Lig Kulüpler Birliğinin ve Giresunspor Kulübünün başkanı Mustafa Bozbağ , Spor Toto 1. Lig gelirlerinin Süper Lig'e göre çok düşük olduğunu belirterek, "Bu aradaki makas çok açık, bunun bir an önce kapanması lazım." dedi.Mustafa Bozbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto 1. Lig'de sıkıntılı kulüplerin sayısının fazla olduğunu söyledi.Döviz kuru artışlarının kulüpleri çok olumsuz etkilediğini ifade eden Bozbağ, "Bunlarla ilgili kulüp başkanlarıyla görüşmeler devam ediyor. Genel anlamda hemen hemen her kulübümüzde büyük sıkıntı var, geçmişten gelen borçlar, şimdiki borçlar, bunların bir şekilde yapılandırılması gerekiyor, gördüğüm bu." diye konuştu.Bir sefere mahsus olmak üzere kulüplere kredi verilmesi gerektiğini kaydeden Bozbağ, "Bu krediyle tüm borçların kapanması ve ondan sonra da başkan ve yönetim kurullarının görevde oldukları dönemdeki borçtan sorumlu tutulması gerekiyor. Bence Türk futbolunun kurtuluşu burada." değerlendirmesinde bulundu."Spor Toto 1. Lig, Süper Lig'in arka bahçesi"Mustafa Bozbağ, aralık ayı içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile görüşme yapacaklarını aktararak, "Süper Lig'e göre gelirlerde çok düşüğüz. Bu aradaki makas çok açık, bunun bir an önce kapanması lazım. Çünkü Spor Toto 1. Lig, kesinlikle Süper Lig'in arka bahçesi. Burada ciddi bir yabancı sayısı var. Onun için Spor Toto 1. Lig'in artık üvey evlat muamelesinden çıkması lazım." ifadelerini kullandı.Spor Toto 1. Lig'deki yabancı oyuncu sayısına değinen Bozbağ, şöyle devam etti:"Şu çok önemli bir etken, biz hep beraber 5+1 olsun istedik ama yaptığımız anlaşmalarda yabancıların istediği garanti ücretler, kulüpleri sıkıntıya sokuyor. Bir adım atılacaksa biz 1. Lig kulüpleri olarak buna hazırız. Yabancı kalkacaksa biz bunu kendi aramızda da tartışırız. Türk futbolunun gelişmesi için ne yapılması gerekiyorsa 1. Lig kulüpleri bunda hemfikir. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyoruz. Hangi karar gerekiyorsa biz o kararın arkasında oluruz." Yusuf Namoğlu çok tecrübeli bir ağabeyimiz"Bozbağ, Türk hakemliğinin şu anda sıkıntılı bir dönemden geçtiğini dile getirerek, şunları kaydetti:"Ben de geçen hafta Giresunspor'un oynadığı Denizlispor maçında hakeme yüklendim, sebebi de şuydu, bir hakem bir maçın içerisinde 7 önemli karar verip 7'si de yanlış olursa bu hakemin ciddi bir şekilde gözden geçirilmesi lazım. Bu süreçte Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu'na kolaylıklar diliyorum. Yusuf Namoğlu çok tecrübeli bir ağabeyimiz, bir şekilde bu işin altından kalkacaktır, Allah yardımcıları olsun."Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Spor Toto 1. Lig'de de uygulanmasını isteyen Bozbağ, "Onunla ilgili teknik altyapı ve mali desteğe ihtiyacımız var ama Süper Lig'de ne uygulanıyorsa bence Spor Toto 1. Lig'de de aynı şeylerin hemen hemen uygulanması lazım. Gelecek yıl haziranda bu sistem gündeme alınacak, ona göre değerlendireceğiz." diye konuştu.