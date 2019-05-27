1. Ligde Play-Off'un Adı Belli Oldu

Play-off yarı final ikinci maçında 2-0'ın rövanşında Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep'i 2-0 mağlup etti ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda iki takım skoru değiştiremezken mücadele penaltı atışlarına gitti. Gazişehir Gaziantep penaltı atışlarında Osmanlıspor'a 9-8 üstünlük kurarak adını finale yazdırdı ve Adana Demirspor'u saf dışı bırakan Hatayspor'un rakibi oldu.

FİNAL NE ZAMAN?

Final 30 Mayıs perşembe günü İstanbul'da oynanacak ve Süper Lig'e yükselen son takım belli olacak.