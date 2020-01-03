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1. Mandalin Kupası Yelken Yarışları, Bodrum'da başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 1. Mandalin Kupası Yelken Yarışları, başladı.

03.01.2020 23:13 | Son Güncelleme: 03.01.2020 23:16
'nın ilçesinde düzenlenen 1. Mandalin Kupası Yelken Yarışları, başladı.
Türkiye Yelken Federasyonunun, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdiği organizasyonda; Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve 'dan 156 sporcu mücadele ediyor.
Antrenör Serdar Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, önceki yıllarda "Bodrum Kış Trofesi" adıyla düzenlenen yarışların isminin "Mandalin Kupası" şeklinde değiştirildiğini söyledi.
Katılanlara Bodrum mandalinası ikram edilen ve İçmeler mevkisinde gerçekleştirilen organizasyon, pazar günü ödül töreniyle sona erecek.
1. Mandalin Kupası Yelken Yarışları, Bodrum'da başladı

Ukrayna, Bodrum, Muğla, Spor

Kaynak: AA


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