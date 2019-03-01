01 Mart 2019, 09:33
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1 Mart Cuma Dha Spor Gündemi

1 Mart Cuma Dha Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG20: 30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü SPOR TOTO 1. LİG19: 00 Adanaspor - Giresunspor BEŞİKTAŞ11: 00 Siyah-Beyazlı ekipte, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG

20: 30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü  

SPOR TOTO 1. LİG

19: 00 Adanaspor - Giresunspor  

BEŞİKTAŞ

11: 00 Siyah-Beyazlı ekipte, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

16.00 Kafile, özel uçak ile Kayseriye hareket edecek.

17.30 Kafilenin kentte karşılanışı.

FENERBAHÇE

Sarı-Lacivertliler, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

GALATASARAY

11: 00 Sarı Kırmızılı ekip, BB. Erzurumspor maçı hazırlıklarına devam edecek. 

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Turuncu lacivertli ekipte Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürecek. MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA