1 Mart Cuma Dha Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG<br><br>20: 30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü <br><br>SPOR TOTO 1. LİG<br><br>19: 00 Adanaspor - Giresunspor <br><br>BEŞİKTAŞ<br><br>11: 00 Siyah-Beyazlı ekipte, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıkları tamamlanacak.<br><br>16.00 Kafile, özel uçak ile Kayseriye hareket edecek.<br><br>17.30 Kafilenin kentte karşılanışı.<br><br>FENERBAHÇE<br><br>Sarı-Lacivertliler, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.<br><br>GALATASARAY<br><br>11: 00 Sarı Kırmızılı ekip, BB. Erzurumspor maçı hazırlıklarına devam edecek. <br><br>MEDİPOL BAŞAKŞEHİR<br><br>Turuncu lacivertli ekipte Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürecek.